Edremit Belediyesi’nde Muhtarlar Toplantısı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Temmuz ayı meclis toplantısı öncesinde muhtarlarla aylık değerlendirme toplantısında buluştu. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu toplantılar, belediye ile mahallelerin ihtiyaçları arasında köprü kuruyor.

Mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları ve belediye hizmetlerinin etkinliği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve halkın taleplerini dile getirerek çözüm önerilerini sundular. Başkan Ertaş ise belediyenin bu konularla ilgili yaptığı çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Başkan Ertaş'tan önemli açıklamalar

Muhtarların halk ile belediye arasında önemli bir köprü olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Ertaş, “Muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Onların katkılarıyla kentimize daha iyi hizmetler sunmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Ertaş, muhtarların katkıları sayesinde Edremit'in daha yaşanabilir bir şehir olacağını belirtti.

Doğum günü sürprizi

Ay içerisinde doğum günü olan muhtarlar için yapılan kutlama ile toplantı sona erdi. Başkan Ertaş, tüm muhtarlara katılımları için teşekkür ederek birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Edremit'in geleceği için birlik

Toplantının ardından, muhtarlar ve belediye yetkilileri, sorunların çözümü ve projelerin hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Ertaş, “Birlikte çalışarak Edremit’i daha güzel ve yaşanabilir bir kent yapacağız” diyerek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.