Karşıyaka’nın amatör ligden keşfettiği 24 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın yeni gözdesi oldu. Genç oyuncu, teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün en önemli keşiflerinden biri haline geldi.

AMATÖRDEN PROFESYONELLİĞE

3. Lig 4. Grup’ta bu sezon yenilgisiz liderliğini sürdüren Karşıyaka’da başarı hikayeleri yazılmaya devam ediyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’ün amatör ligde keşfettiği 24 yaşındaki futbolcu Erhan Öztürk, yeşil-kırmızılıların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Kariyerine amatör liglerde başlayan ve Çivril Belediyespor forması giyen Erhan, geçen sezon Basatemür’ün çalıştırdığı Menemen FK’ya transfer edilerek profesyonel futbol kariyerine adım attı. 31 maçta 3 gol atan genç oyuncu, Menemen FK ile Play-Off oynama başarısı gösterdi.

KARŞIYAKA’DA YILDIZLAŞIYOR

Bu sezon başında Karşıyaka’nın başına geçen Burhanettin Basatemür, öğrencisi Erhan’ı yeni takımı Karşıyaka’ya da kazandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol atarken yaptığı asistlerle de takımına büyük katkı sağladı.

Erhan, özellikle Balıkesirspor ve İzmir Çoruhlu FK maçlarındaki jeneriklik golleriyle dikkat çekti. Son olarak Uşakspor karşılaşmasında iki rakibini çalımlayıp Yasin’e galibiyeti getiren pası veren genç yıldız, taraftarın da sevgisini kazandı.

Kariyerinde daha önce Somaspor’da görev yapan Burhanettin Basatemür, amatör ligden keşfettiği futbolcuları Süper Lig dahil üst seviyelere taşımıştı. Şimdi aynı başarıyı Karşıyaka’da da yakalamak isteyen Basatemür, “Erhan gibi karakterli ve çalışkan futbolcularla Karşıyaka’yı ait olduğu yere taşıyacağız” diyerek öğrencisine övgüler yağdırdı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yıllar sonra yeniden şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’da hedef açık: 2. Lig’e yükselmek. Yeşil-kırmızılı ekip, Erhan Öztürk ve takım arkadaşlarının performansıyla taraftarına umut aşılıyor.