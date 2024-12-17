66 yaşında hayatını kaybeden eski Edremit Belediye Başkanı Av. Tuncay Kılıç anısına, Edremit Belediyesi hizmet binası önünde lokma hayrı yapıldı. Başkan Mehmet Ertaş'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Kılıç’ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edremit'te 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Av. Tuncay Kılıç, 66 yaşında vefat etti. Pazar günü gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, merhumun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yoğun katılım sağlandı

Kılıç’ın anısına Edremit Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen lokma hayrına, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kılıç ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Minnet ve rahmetle anıyoruz"

Başkan Mehmet Ertaş, Tuncay Kılıç’ın Edremit’e yaptığı katkılara değinerek, “Uzun yıllar Edremit’e hizmet etmiş saygıdeğer büyüğümüz Av. Tuncay Kılıç anısına bir lokma hayrı düzenledik. Şehrimize olan katkılarından dolayı minnettarız. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.