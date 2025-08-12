Edremit Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve bölgenin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan Edremit Kitap Fuarı, bu yıl “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” temasıyla Altınkum Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 300 yazar, şair, akademisyen, gazeteci ve sanatçı, 109 yayıneviyle birlikte okurlarıyla buluşacak.

Fuarın açılışı, 18 Ağustos Pazartesi günü Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın ev sahipliğinde yapılacak. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP TBMM Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek ile çok sayıda davetli katılacak.

Başkan Mehmet Ertaş, fuarın sadece kitapların sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda düşüncenin ve sanatın buluşma noktası olduğunu belirterek, “Sabahattin Ali’nin izini taşıyan kentimizde, zeytin ağacının gölgesinde bilginin ışığını paylaşacağız” dedi.

Sunay Akın Onur Konuğu

Bu yıl fuarın onur konuğu olan Sunay Akın, açılış günü “Memleket Kumaşı” adlı özel etkinliğiyle sahne alacak. Etkinlik takvimi kapsamında Haydar Ergülen, Prof. Dr. Naci Görür, İnci Aral, Okan Bayülgen, Ayşenur Arslan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Murat Ağırel, Timur Soykan, Nasuh Mahruki ve Nazan Kesal gibi birçok isim yer alacak.

Hafta boyunca paneller, söyleşiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, konserler ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Programın son gününde ise Nazan Kesal’ın rol aldığı “Yaralarım Aşktandır” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Fuar, her gün 19.00-00.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.