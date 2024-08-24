Fuarın ilk etkinliği, Tampere Üniversitesi akademisyeni ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu Aytuna Yamaç’ın “Eğitimde Sınırları Aşın” konulu söyleşisi oldu. Yamaç, Finlandiya’nın eğitim sistemindeki yenilikçi yaklaşımlarını ve ülkenin dünyanın en mutlu ülkesi olma nedenlerini katılımcılarla paylaştı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Yamaç’a teşekkür plaketi takdim etti.

“Türkiye’nin Eşekli Dostoyevski’si” Ersin Bilge’nin yol hikayesi

Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirerek eşeğiyle köylerde kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttığı yolculuğunu anlattı. Samimi ve dokunaklı anılarını paylaşan Bilge’ye, CHP Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Toplamaoğlu teşekkür plaketi sundu.

21. Yüzyılda Kalkınma Paradigması: Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, “21. Yüzyılda Kalkınma Paradigması” başlıklı konuşmasında adil ve kapsayıcı kalkınma modelleri üzerine düşüncelerini aktardı. Belediye Meclis Üyesi Erdal Can Özkoca, Yalçın’a teşekkür plaketi verdi.

Mine Özbek ile Atatürk’ün Bilinmeyen Yönleri

Gazeteci-yazar Mine Özbek, Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini ve Amerikalı çocuk Curtis ile olan mektup arkadaşlığını detaylandırdı. Özbek, kadına yönelik şiddet konusuna da değinerek izleyicilere moral ve motivasyon verdi. Belediye Meclis Üyesi Necmiye Simliova, Özbek’e teşekkür plaketi sundu.

Cem Arslan ile Gazoz Ağacı

Türkiye’nin popüler radyocularından Cem Arslan, “Gazoz Ağacı” adlı programı ve “Afilli Kentin Alaylıları” kitabıyla ilgili sohbet etti. İnkılap Kitabevi Genel Yayın Yönetmeni Gülşen İşeri’nin moderatörlüğündeki söyleşide, Arslan’a Belediye Meclis Üyesi Kemal Kaya Öztoprak teşekkür plaketi takdim etti.

Murat Muratoğlu ile Ekonomi Sohbeti

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Murat Muratoğlu, güncel ekonomik durum ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Döğer, Muratoğlu’na teşekkür plaketi verdi. Ayrıca, Başkan Mehmet Ertaş, fuara katılan 13 yaşındaki Deniz Şahin’i övgüyle karşıladı ve ona Dünya Klasikleri kitap seti hediye etti.

Cezmi Ersöz ve Erdal Bila

Günün son etkinliği, şairler Cezmi Ersöz ve Erdal Bila’nın katılımıyla gerçekleşti. Hatice Dökmen moderatörlüğünde, şiirlerin derinlikleri hakkında keyifli bir sohbet yapıldı. Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Tezcan, şairlere teşekkür plaketi takdim etti.

Füsun Önal ile imza günü

Füsun Önal, Kayalı Yayınevi standında kitaplarını imzaladı. Başkan Mehmet Ertaş, fuar boyunca yazarların stantlarını ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

6. Edremit Kitap Fuarı, yoğun ve zengin içeriğiyle dolu dolu bir beşinci gün geçirdi. Fuar, hafta sonuna kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.