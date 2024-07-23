Edremit Mahallelerinin Konforu Artıyor

Edremit Belediyesi ekipleri, özellikle doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yenilemek için yoğun bir çaba harcıyor. Son olarak Kadıköy Mahallesi Kocaseyit Caddesi ile 20130, 20131, 20133 ve 20134 sokaklarda gerçekleştirilen doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, belediye ekipleri hızla yol tamirat çalışmalarına başladı.

Güvenli yollar için özverili çalışma

Bozulan yolların yeniden asfaltlanması ve daha güvenli hale getirilmesi için özveriyle çalışan Edremit Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerinin konforunu artırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen yol bozulmalarının hızla giderilerek, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtiyor.

Vatandaşlardan anlayış bekleniyor

Edremit Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını vurgularken, bu süreçte oluşabilecek geçici rahatsızlıklar için halktan anlayış bekliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolların daha modern ve kullanışlı hale geleceğini belirten yetkililer, Edremit’in her köşesinde benzer çalışmaların devam edeceğini ifade ediyor.