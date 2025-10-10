Edremit’in Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 1966 Edremitspor’un taraftar ürünlerini satışa sunacağı EdroStore, Balıkesirliler Günü olan 10 Ekim 2025’te Kipa Akın AVM’de açıldı. Açılış törenine kulüp yöneticileri, belediye yetkilileri, eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Edremitspor Kulübü ile Kuzen Grup iş birliğiyle açılan EdroStore’un törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, Kuzen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Güner ve diğer yerel spor kulübü başkanları katıldı.

Açılış kurdelesini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş kesti. Etkinlikte ayrıca Edremitspor teknik heyeti, sporcular ve geçmiş yıllarda forma giymiş futbolcular da yer aldı.

Başkanlar’dan Açılış Konuşmaları

Belediye Başkanı Ertaş: Profesyonel Yol Haritası

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, geçen sezon 3. Lig kapısından döndüklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Yönetimimizle, taraftarımızla ve teknik heyetimizle birlikte profesyonel bir şekilde yol alıyoruz. Bugün EdroStore’un açılışıyla mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Edremit’imize ve kulübümüze hayırlı olsun.”

Kulüp Başkanı Cebeci: Tarihte Bir İlk

1966 Edremitspor Başkanı Cavit Cebeci, mağazanın kulüp tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. Cebeci, mağazanın işletmesini Kuzen Grup’un kâr amacı gütmeden üstlendiğini ve elde edilen gelirin doğrudan Edremitspor’a aktarılacağını ifade etti. Ayrıca EdroStore’un maç günleri stadyum önünde, çarşamba günleri ise Cumhuriyet Meydanı’nda mobil satış yapacağını ve kısa süre içinde online satışa başlayacağını söyledi.

Kuzen Grup Başkanı Güner: Şampiyonluk Hedefi

Kuzen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Güner, geçen yıl şampiyonluğu bir puanla kaçırdıklarını hatırlatarak, “Bu yıl tüm eksiklerimizi tamamladık. İnşallah şampiyon olacağız” dedi.

EdroStore’da Geniş Ürün Seçeneği

Mağazada forma, şapka, atkı, bere, anahtarlık, kupa ve araç kokusu gibi taraftar ürünleri satışa sunuldu. EdroStore, hem kulübe gelir sağlayacak hem de taraftarların Edremitspor’a olan bağlılığını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.