Nazilli Belediyesi’nden Hoş Geldin Bebek Projesi



Nazilli Belediyesi, yeni doğan bebeklerin sevincini ailelerle paylaşmak amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesini hayata geçiriyor.



Proje kapsamında belediye bünyesinde oluşturulan ekip, her gün yeni bebeği olan aileleri ziyaret ederek yenidoğan seti hediye edecek.



Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in öncülüğünde başlatılan proje, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak hayata geçirilecek.



Hem ailelerin sevincine ortak olmak hem de belediye bünyesindeki sosyal çalışmalara bir yenisini daha eklemek için projeyi başlattıklarını ifade eden Başkan Tetik; “Yeni bir hayatın başladığı bu özel anlarda ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Projemiz kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretlerle hem ailelerimizin sevincine ortak olacağız hem de toplumun en küçük bireylerine ilk hediyelerini ulaştıracağız” dedi.