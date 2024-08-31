Edremit’te 30 Ağustos Fener Alayı Ve Ceylan Ertem Konseriyle Kutlandı

Edremit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü geleneksel fener alayı ve Ceylan Ertem konseriyle kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Büyük Zafer'i anmak için düzenlenen etkinliklere Edremitliler büyük ilgi gösterdi.

Edremitlilerden büyük katılım

Gün boyunca gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından, Akçay Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel fener alayı ve kortej yürüyüşüyle kutlamalar başladı. İkizçay Mahallesi Etiler Caddesi'nden başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Türk bayrakları ve meşalelerle donanmış Edremitliler, marşlar ve sloganlar eşliğinde Akçay Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Fener alayı sırasında, katılımcıların ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüyüş yapmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Ertaş’tan anlamlı konuşma

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Edremitliler ve tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Ertaş, “Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanını bir kez daha anıyor, o günleri gururla hatırlıyoruz” dedi.

Ertaş, ayrıca 30 Ağustos 1922’nin yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin zaferi olduğuna dikkat çekerek, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığını belirtti. Başkan Ertaş, "Bugün bizlere düşen görev, atalarımızdan miras kalan bu bağımsızlık ve özgürlük ruhunu koruyarak gelecek nesillere taşımaktır" diyerek bağımsızlık ve özgürlük ruhunu diri tutmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Ceylan Ertem konseri ile coşku doruktaydı

Fener alayı etkinliklerinin ardından sahneye çıkan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarıyla Edremitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, Edremitliler bayram coşkusunu hep birlikte yaşarken, Ceylan Ertem’in performansı büyük beğeni topladı. Binlerce kişinin katıldığı konserde, zaferin ruhu ve coşkusu şarkılarla doruğa ulaştı.

Konserin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, eşi Gülhan Ertaş ile birlikte Ceylan Ertem’e teşekkür etti. Ertaş, “Bu muhteşem gece için Ceylan Ertem’e, konuklarımıza ve siz değerli Edremitli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diyerek etkinliklere katılan tüm Edremitlilere ve konuklara teşekkür etti.