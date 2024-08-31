Son yıllarda, Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da endişe yaratan bir hastalık ortaya çıktı: "Zombi Geyik Hastalığı". Bu ölümcül hastalık, özellikle geyik ve alageyik gibi hayvan türlerinde kilo kaybı, koordinasyon bozukluğu ve davranış değişikliklerine yol açarak, hayvanların adeta "zombi" gibi hareket etmelerine neden oluyor. Uzmanlar, hastalığın yayılma hızı ve potansiyel riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar: İnsanlar için tehdit oluşturabilir

Kronik İsraf Hastalığı (CWD) olarak bilinen bu hastalık, prion adı verilen anormal proteinlerin neden olduğu bir beyin hastalığıdır. Dr. Cory Anderson, hastalığın insanlara bulaşma potansiyeline dikkat çekerek, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, çiftlik hayvanlarından insanlara nasıl yayılabileceğinin bir örneğidir. Aynı şeyin CWD ile yaşanma olasılığına karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi. Anderson, hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı.

4,4 milyon hayvanın öldürülmesi: Geçmişteki büyük kriz

1980'ler ve 1990'larda İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı sonucunda, enfekte hayvan etleri ve kemik unları nedeniyle 4,4 milyon büyükbaş hayvan itlaf edildi. Bu olay, CWD'nin potansiyel etkileri hakkında endişe verici bir benzerlik taşıyor.

CWD'nin yayılma yolları ve belirtileri

Zombi Geyik Hastalığı, hasta hayvanların idrarı, dışkısı ve tükürüğü aracılığıyla diğer hayvanlara bulaşabilir. Ayrıca, çevresel faktörlerle de yayılabilir. Hastalığa yakalanan hayvanlarda aşırı kilo kaybı, dengesizlik, koordinasyon kaybı ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler gözlemlenebilir.

İnsan sağlığı için risk var mı?

Şu ana kadar insanların bu hastalığa yakalandığına dair bir kanıt bulunmamakla birlikte, bilim insanları CWD'nin potansiyel riskleri konusunda uyarıyor. Hastalıklı hayvan etlerinin tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, halkı bilgilendirme ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini savunuyor.