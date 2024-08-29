Edremit, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlanıyor. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının anısına geniş kapsamlı bir kutlama gerçekleştirilecek.

Resmi tören ve anma programı

Kutlamalar, 30 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Şehit Hamdibey Meydanı'nda yapılacak resmi törenle başlayacak. İlçe protokolü, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalarla, zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemi anlatılacak.

Akşam etkinlikleri ve fener alayı

Akşam saatlerinde ise Edremit'in Akçay Mahallesi'nde geleneksel fener alayı ve kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş, İkizçay Mahallesi Etiler Caddesi'nden başlayarak Akçay kordon boyu boyunca devam edecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Fener alayına katılan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve meşalelerle birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Ceylan Ertem Konseri ile geceye renk katılacak

Fener alayının ardından, Türk Alternatif Rock Müziği'nin ünlü ismi Ceylan Ertem, Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak. Sevilen şarkılarını Edremitlilerle paylaşacak olan Ertem'in konseri, geceye damgasını vuracak ve kutlamalara müzikle coşku katacak.

Başkan Ertaş’tan davet

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tüm vatandaşları bu anlamlı günde bir araya gelmeye ve zaferi hep birlikte kutlamaya davet etti. Başkan Ertaş, “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli zaferlerinden biridir. Bu zafer, vatan topraklarını koruma kararlılığımızın ve ulusal birliğimizin en güçlü simgelerinden biridir. Bu nedenle, Zafer Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlayarak, bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmalıyız. Tüm halkımızı, düzenleyeceğimiz etkinliklere katılmaya ve zaferimizin gururunu paylaşmaya davet ediyorum” dedi.

Edremit, Zafer Bayramı'nı coşku ve gurur içinde kutlamak için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Etkinlikler, ilçe genelinde büyük bir katılım ve heyecanla gerçekleştirilecek.