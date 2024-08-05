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Kurtarılan A.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye sevk edilmesine gerek bulunmadığı öğrenildi.

Olayın fark edilmesinin ardından, Sahil Güvenlik personeli hemen harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğa can simidi atılırken, bir ekip üyesi de iskele üzerinden denize atladı. Ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde çocuk hızla kurtarıldı ve sahile güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Kordon İskelesi önlerinde meydana gelen olayda, sahilde yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki A.Z., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.

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