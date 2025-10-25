Edremit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentte düzenleyeceği çeşitli etkinlikler ve Şevval Sam konseriyle kutlayacak.

Edremit Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek etkinliklerle Edremitliler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, kutlamalar ve Şevval Sam konseriyle doyasıya yaşayacak. Kutlamalar, 28 Ekim Salı günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenecek resmi törenlerle devam edecek. Gün boyunca sürecek etkinlikler ve akşam saatlerinde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek fener alayı ve konser ile coşku zirveye çıkacak. Etkinlikler kapsamında Edremit’in ana caddeleri ve meydanları Türk bayraklarıyla süslenecek.

Şevval Sam sahne alacak

Resmi programın dışında kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da başlayacak fener alayı ile devam edecek. Altınkum Mahallesi Etiler Caddesi ikinci köprü mevkiinde toplanacak kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Etiler Caddesi, Leman Akpınar Bulvarı ve Kordon Boyu güzergâhını takip ederek Akçay Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Saat 20.30’da ise Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçı Şevval Sam sahne alacak.

"Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en büyük eseridir. Bu mirası yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. 102'nci yılda, Cumhuriyetimizin ideallerine olan bağlılığımızı hep birlikte coşkuyla göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.