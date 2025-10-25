Sarı-lacivertli camiada uzun yıllar boyunca başkanlık yapan ve döneminde hem başarılar hem de tartışmalarla gündemden düşmeyen Koç’un, bu kez rotasını Avrupa’ya çevirdiği öne sürülüyor.

Başkanlık görevini bıraktıktan sonra da Fenerbahçe’ye destek olacağını açıklayan Ali Koç’un, futbola olan ilgisini farklı bir boyuta taşımaya hazırlandığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Koç, İspanya La Liga’nın köklü kulüplerinden Sevilla’yı satın almak için ön araştırma yapıyor.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Sevilla’da bir süredir kulübün yönetimini elinde bulunduran Del Nido ailesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hisse satışını yeniden gündeme getirdi. Baba ve oğul Del Nido’nun uzlaşamaması nedeniyle kulübün çoğunluk hisselerinin devri masada.

Sevilla için şu ana kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero isimli yatırımcıların ortak teklif sunduğu, hisse başına 2 bin 400 euro önerdikleri belirtiliyor. Ancak kulübe talip olabilecek yeni bir ismin — Türkiye’den Ali Koç’un — de devreye girmesi, kulüp çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Koç’un yakın çevresinden sızan bilgilere göre, iş insanı futboldan tamamen kopmayı hiç düşünmedi. Avrupa’da güçlü bir kulüp yapısına sahip bir takımı satın alarak hem spor yönetimi hem de yatırım anlamında yeni bir dönem başlatmak istediği konuşuluyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Ali Koç’un Sevilla ile ilgilendiği iddiaları Türk ve İspanyol spor basınında büyük ses getirdi.