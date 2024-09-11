Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması amacıyla önemli bir iş birliği toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlık etti.

Eğitim güvenliği için ortak çaba

Toplantıda, Edremit ilçesindeki okulların güvenliğini sağlamak ve öğrencilerin huzurlu bir eğitim yılı geçirmelerini temin etmek amacıyla çeşitli stratejiler üzerinde duruldu. Kaymakam Ahmet Odabaş, toplantıda yaptığı açıklamada, "Okullarımızın güvenliğinin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Alınacak önlemler ve iş birliği

Toplantıda belirlenen önlemler arasında okul çevresindeki güvenlik kameralarının artırılması, güvenlik görevlilerinin sayısının yükseltilmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi gibi tedbirler yer aldı. Ayrıca, yerel yönetim, emniyet ve eğitim kurumları arasında sürekli bir iletişim ve koordinasyon sağlanacak.

Geleceğe yatırım: Güvenli eğitim ortamları

Edremit ilçesinde yapılan bu toplantı, eğitimde güvenliğin artırılması ve çocukların daha sağlıklı bir öğrenme ortamında bulunmalarını sağlamak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim yılı boyunca bu önlemlerin etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.