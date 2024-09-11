Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli yeni detaylar ortaya çıktı. Tanık Mehmet Şevket Kaya’nın ifadesi, cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın açıklamaları ve telefon kayıtları, olayın arka planını aydınlatmaya yönelik önemli ipuçları sunuyor.

Tanık ifadesi

Tanık Mehmet Şevket Kaya, Narin Güran’ın kaybolduğu gün saat 18:30-19:00 arasında çocuğun evinin yakınlarında Salim Güran’ı gördüğünü iddia etti. Bu ifade, Güran’ın olay günü tarlada olduğunu öne sürdüğü savunmasıyla çelişiyor. Amca Salim Güran, tanığın yalan söylediğini ileri sürerek bu iddiaları reddetti.

72 dakikalık telefon trafiği

Öte yandan, HTS kayıtları, Salim Güran’ın cinayetin gerçekleştiği gün Antalya’da yaşayan bir kişiyi 1 saat 12 dakika içinde 5 kez aradığını ortaya koydu. Bu telefon görüşmelerinin cinayetle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın itirafı

Ayrıca, cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cesedini dereye gizlerken çuvalın üzerine büyük taşlar yerleştirdiği belirtildi. Bu işlemin tek başına yapılmasının zor olduğu ve cinayetin organize bir şekilde gerçekleştirildiği ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor. Bu durum, amca Salim Güran’ın cinayet planında rol oynamış olabileceği düşüncesini artırıyor.