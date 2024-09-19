Edremit ilçesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nü anlamlı bir törenle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gaziler anıldı.

Törene yoğun ilgi

Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma ve anlamlı konuşmalar

Törende, Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Gazi Ali Çakır’ın yaptığı anlamlı konuşma, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte, öğrenciler tarafından okunan şiirler de büyük beğeni topladı.

Başkan Ertaş’tan duygusal mesaj

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, törendeki konuşmasında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılmaktan onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum," ifadelerine yer verdi.

Gazilere ikramlar ve protokolün ilgi gösterdiği anlar

Programın sonunda, ilçede ikamet eden gaziler için Edremit Askeri Gazino Müdürlüğü'nde ikramlar sunuldu. Protokol üyeleri, gazilerle yakından ilgilenip onlarla sohbet ederek Gaziler Günü'nü kutladılar. Bu anlamlı gün, hem gazilere hem de tüm katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.