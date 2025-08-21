Edremit Belediyesi ile hayırsever iş insanı Ayhan Bülbül arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından İbrahimce Mahallesi’nde Taziye ve Kültür Evi projesi için temel atıldı. Belediyenin tahsis ettiği 550 ada 102 parseldeki 322 metrekarelik alanda inşa edilecek tesisin yapımını Ayhan Bülbül üstlenirken, çevre düzenlemesini Edremit Belediyesi gerçekleştirecek.

Mahalle sakinleri sosyal mekâna kavuşacak

“Abdülcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi” adıyla hizmete girecek tesis, mahalle sakinlerinin taziye, hayır yemeği, toplantı ve çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri önemli bir sosyal alan olacak. Projenin yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Muhtar Küfrevi ihtiyaçların karşılandığını söyledi

İbrahimce Mahallesi Muhtarı Korkmaz Küfrevi, uzun süredir ihtiyaç duyulan bir hizmetin mahalleye kazandırıldığını belirtti. Küfrevi, “Daha önce taziyeler için çadır dolaştırıyorduk. Bu tesisle birlikte mahallemiz önemli bir hizmete kavuşuyor. Hayırsever iş insanımız Ayhan Bülbül’e ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Bülbül projeye katkı sağladı

Hayırsever iş insanı Ayhan Bülbül, tesisin sadece taziye evi olarak değil, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde planlandığını söyledi. Bülbül, “Vatandaşlarımız hayır yemekleri ve toplu faaliyetlerini de burada yapabilecek. Böyle bir hayrı yapmak bize nasip oldu. Tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ertaş projeyi değerlendirdi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, projenin mahalleye değer katacağını ifade etti. Ertaş, “Hayırsever iş insanı Ayhan Bülbül ile imzaladığımız protokolün ardından hemen çalışmalara başladık. İnşaatını Bülbül’ün üstleneceği, çevre düzenlemesini ise belediyemizin gerçekleştireceği taziye evinin temelini attık. Yıl sonunda hizmete açmayı planladığımız bu tesiste mahalle sakinlerimiz taziye, toplantı ve etkinliklerini yapabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.