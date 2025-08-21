Trendyol Süper Lig’e formda bir başlangıç yapan Galatasaray’da, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Sahadaki hızı, mücadele gücü ve etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, bu kez saha dışındaki paylaşımıyla gündeme geldi.

Barış Alper, Instagram hesabında yalnızca siyah bir ekran görseli paylaşarak taraftarların merakını uyandırdı. Paylaşımın ardından sosyal medyada futbolseverler ikiye bölündü. Bir kısım bu hareketin transferle ilgili gizemli bir mesaj olabileceğini öne sürerken, bazıları ise kişisel bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Genç futbolcuya Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’dan ciddi teklifler olduğu iddiaları zaten gündemdeyken, söz konusu paylaşım söylentileri daha da güçlendirdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Alper’in paylaşımıyla ilgili resmi bir açıklama beklerken, kulüpten konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.