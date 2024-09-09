Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Törenlerde, milli mücadele ruhu ve özgürlüğün önemi vurgulandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu tören

Edremit, 102 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü, tarihi öneme sahip bu günde büyük bir coşku içinde kutladı. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Ahmet Odabaş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, askeri erkan, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ertaş’tan anlamlı konuşma

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 9 Eylül’ün sıradan bir gün olmadığını vurguladı. Ertaş, “Bu tarihin özgürlüğe kavuşmanın şanlı bir geçişi olduğunu” belirterek, Edremitli kahramanların hatıralarını yad etti. Konuşmasında, “102 yıl önce bugün, kahraman Edremitliler direnişteydi. Bu topraklarda, Edremitli Akça Efe’nin ruhu, Dalkıran Mehmet Efe’nin hatırası var. Bu mirası yüceltmeye and içiyoruz. Ne Mutlu Edremitliyim Diyene! Ne Mutlu Türküm Diyene! Edremit’in 102. kurtuluş yıldönümü kutlu olsun!” dedi.

Şiirler, gösteriler ve geçit töreni

Kutlamalar, öğrencilerin okuduğu şiirler ve Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Bu performanslar, büyük alkış topladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından, Menderes Bulvarı üzerinde geçit töreni düzenlendi. Kaymakam Ahmet Odabaş’a efeler tarafından Türk Bayrağı takdim edilerek şehrin anahtarı sembolik olarak sunuldu.

Askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katıldığı geçit töreni, halk tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Etkinlikler, Faruk Serpil Parkı’nda açılan stantlar ve halka pilav ayran ikramıyla sona erdi.

Bu coşkulu kutlama, Edremit’in tarihindeki önemli anları yaşatmayı ve milli mücadelenin ruhunu genç nesillere aktarmayı amaçlıyor. 102. yıl dönümü, geçmişin zaferini ve özgürlük mücadelesini bir kez daha hatırlattı.