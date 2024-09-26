Edremit’te, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçedeki meslek odalarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda esnafların ekonomik durumunu ele aldı. Aylık bilgilendirme toplantılarının bir parçası olarak düzenlenen bu yemekli buluşma, sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği verimli bir platform haline geldi.

Ekonomik sıkıntılar ve çözüm önerileri

Toplantıda, Edremit'teki esnafların karşılaştığı ekonomik sıkıntılar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Meslek odası başkanları, esnafın beklentilerini ve taleplerini dile getirirken, Başkan Ertaş da belediye olarak bu sorunlara yönelik projeleri paylaştı.

Başkan Ertaş, esnafla olan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "İlçemizde hizmet veren meslek odalarının başkanlarıyla keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldik. Sohbet eşliğinde görüşlerimizi paylaşma ve birbirimizi dinleme fırsatı bulduk," dedi.

İş birliği ve destek

Toplantıda, meslek odaları başkanları, Edremit Belediyesi ile daha yakın bir iş birliği içinde çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti. Ekonomik krizle mücadelede ortak projelerin geliştirilmesi, esnafın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Başkan Ertaş, bu tür toplantıların düzenli olarak devam edeceğini ve esnafın ihtiyaçlarına yanıt vermek için tüm kaynakların seferber edileceğini belirtti.