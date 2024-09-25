Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Erzin Yeşilkent - Anadolu Voleybol müsabakasında Erzin Yeşilkent’in sahaya çıkmama kararı üzerine maç, Anadolu Voleybol lehine hükmen 3-0 olarak tescil edildi. İlk hafta alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
Bigadiç Bld. – Gümüşsu Gümüşhane Spor: 3-0 (25-16, 25-23, 25-15)
Depsaş Enerji Spor – Gebze Bld.: 0-3 (15-25, 14-25, 16-25)
İBB Spor – Gaziantep Gençlik Spor: 3-0 (25-14, 25-17, 25-12)
Ünsal Group Şiran Akademi – Fenerbahçe Medicana: 1-3 (25-21, 20-25, 25-27, 24-26)
Karapınar Anadolu Leoparları – Saint Joseph: 1-3 (25-19, 20-25, 24-26, 20-25)
Haftanın Bay Geçen Takımları: Ziraat Bankkart, Kocaeli BŞB Kağıt Spor, Niksar Bld.
Tarım Kredi Gençlik, Seyhan Yıldırım ve Yenişehir Bld. takımları ligden çekildi ve mahalli lige düştü.
Pizza Hut Erkekler Voleybol 1'inci Ligi’nde 2.nci hafta karşılaşmaları 28 Eylül’de oynanacak.