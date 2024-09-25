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Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu!

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk hafta maç ları tamamlandı. Erzin Yeşilkent - Anadolu Voleybol müsabakasında Erzin Yeşilkent’in sahaya çıkmama kararı üzerine maç, Anadolu Voleybol lehine hükmen 3-0 olarak tescil edildi. İlk hafta alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

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