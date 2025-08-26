6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş zammı için kritik hafta başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün saat 14.00’te yapılacak toplantıda zam oranını kesinleştirecek. Kararın cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Hakem Kurulu Kararı Bekleniyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk iki toplantı hafta sonu gerçekleştirilmiş, üçüncü toplantı ise dün Sayıştay’da 2,5 saat sürmüştü. 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’nda kamu temsilcileri, sendika yetkilileri ve akademisyenler yer alıyor. Kurul, başvurunun ardından 5 iş günü içinde kararını açıklamakla yükümlü.

Bağlayıcı ve Kesin Karar

Hakem Kurulu’nun alacağı karar taraflar için bağlayıcı olacak ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Zam oranı, milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyecek.

Hükümetin Son Teklifi

Hükümet, 2026’nın ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7, 2027’nin her iki dönemi için ise %4+%4 artış teklif etmişti. Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ek artış öngörülmüştü.

Uzmanların Beklentisi

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, hükümetin 2026 için önerdiği toplam %18’lik zamma 1 puanlık ek artış olabileceğini belirterek, 2026’da %19, 2027’de ise %9 zam ihtimali olduğunu söyledi. Seyyanen zam ve diğer taleplerin karşılanma olasılığı ise düşük değerlendiriliyor.

Karar İçin Geri Sayım

Memur ve memur emeklilerinin gözü bugün saat 14.00’te başlayacak toplantıda olacak. Cuma gününe kadar açıklanması beklenen karar, milyonlarca çalışanın bütçesini doğrudan etkileyecek.