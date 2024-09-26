Güzelbahçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki tüm mahallelerde çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla safra toplama çalışmalarına hız kazandırdı. 12 mahallede yapılan budama ve bakım işlemleri sonucunda biriken safraları toplamak amacıyla 12 araçlık bir ekip, kepçeler ve kamyonlarla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Orta refüjler, yol kenarları, kaldırım üstleri ve diğer yeşil alanlarda da ağaç budama, ot biçme ve toplama işlemleri titizlikle yürütülüyor.

"Güzelbahçe İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sabah mesaisi öncesinde Fen İşleri şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Günay, "İlçemizin yeşil dokusu, her gün önemli miktarda safra üretirken, bu safraların toplanması ciddi bir iş gücü gerektiriyor. Her mahalle için belirlediğimiz toplama günleriyle bu süreci yönetiyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Amacımız Güzelbahçe’de tek bir safra bile bırakmamak. Periyodik olarak bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.