Balıkesir’in Edremit ilçesinde, salı günü meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Olayın detayları

Eroğlan Mahallesi’nde, özel hastanenin yakınındaki bir çay bahçesinde oturan Hüseyin Açıkgöz’e, aralarında daha önceden husumet bulunan bir şüpheli tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Polis, yürüttüğü çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren U. İ., nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda, olayda kullanılan tabanca ve şarjörün yanı sıra bir motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek, motor şase numarası kazınmış çalıntı bir motosiklet ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.