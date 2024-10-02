Efeler Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı öncesinde çadır kurma becerilerini geliştirmek amacıyla önemli bir eğitim aldı.

Afetlere hazırlık için kritik eğitim

Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı Efeler Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı'na hazırlık amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir eğitimden geçti. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen bu eğitim, afet anlarında hızlı ve etkili çadır kurmanın önemine odaklandı. Olası acil durumlar sırasında afetzedelerin güvenliğini sağlayacak çadırların nasıl doğru kurulacağı ekipler tarafından uygulamalı olarak öğrenildi.

Çadırlar afetlerde hayati rol oynuyor

Afet sonrası yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında, çadırlar en kritik araçlardan biri olarak öne çıkıyor. EFAK ekipleri, AFAD uzmanları eşliğinde verilen bu eğitimle, malzeme kullanımı, ekip koordinasyonu ve çadır kurma teknikleri gibi önemli konularda becerilerini geliştirdi. 24 Ekim 2024’te yapılacak olan TAMP Tatbikatı öncesinde EFAK ekipleri, olası afet durumlarına karşı daha donanımlı hale gelmeyi hedefliyor.