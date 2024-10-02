Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada kulübe yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını belirtti. Son gelişmelere göre, Suudi Arabistan kaynaklı bir fon, Trabzonspor’un Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan hisselerini satın almak istiyor. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

16 milyon euro'luk sponsorluk teklifi

Ayrıca, Qatar Airways, Trabzonspor’a dört yıl boyunca 16 milyon euro değerinde bir sırt sponsoru olma teklifinde bulundu. Bu sponsorluk anlaşmasının kulübe önemli bir mali destek sağlayacağı bildirildi.

Başkan Doğan, A SPOR'a yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'a yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Önemli bir yatırım grubunun Trabzonspor ile ortaklık ve çalışma için resmi başvurusu oldu" dedi. Ancak Doğan, kulübün satışına karşı olduğunu vurgularken, bu tür büyük kararların Trabzonspor Kongresi tarafından alınması gerektiğini belirtti. Trabzonspor’un geleceği için yapılacak her türlü iş birliğinin ciddiyetle ele alınacağını sözlerine ekledi.