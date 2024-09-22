TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ege derbisinde karşı karşıya gelecek olan Efeler 09 SFK ve Aliağa FK, bugün kozlarını paylaşacak. Didim Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede, iki takım da galip gelerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Grupta 4 puana sahip olan iki ekipten Aliağa FK averajla 2'nci sırada yer alırken, Efeler 09 SFK ise 5'inci sırada bulunuyor. Ege derbisinde her iki ekip de galibiyet hedefleyerek üst sıralarda konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.