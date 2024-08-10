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Yeşil-beyazlılar, Karaköprü Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ bek Emre Yıldırım ve Sakaryaspor'dan 20 yaşındaki kaleci Orhan Can Bostan'la sözleşme imzaladı. İki futbol cunun Kartepe kampına katılıp antrenmanlara başladığı belirtildi. Yönetimin transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, Aydın temsilcisinin yapacağı takviyelerle iddialı bir ekip kurmayı hedeflediği dile getirildi.

Antalyaspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, dış transfer de iki oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

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