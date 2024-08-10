Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul, Tokyo ve San Fransisko'da mega deprem beklendiğini duyurdu. Özellikle İstanbul için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Ercan, bu üç şehirde deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

Mega deprem uyarısı: İstanbul, Tokyo ve San Fransisko

Türkiye’de büyük İstanbul depreminin sıkça konuşulmasının yanı sıra, son dönemde Adana ve Antalya gibi illerde yaşanan sarsıntılar sonrası deprem bilimine olan ilgi yeniden artmış durumda. Bu kapsamda, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dünya üzerinde mega deprem beklentisi olan üç şehirden bahsederek önemli uyarılarda bulundu.

İstanbul için ivedi uyarı yok

Prof. Dr. Ercan, İstanbul’daki deprem beklentisi konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. İstanbul’da ivedi bir deprem beklentisi için herhangi bir bilimsel veri olmadığını belirten Ercan, "Tokyo büyük bir depremi bekliyor olabilir, ancak İstanbul’da acil bir durum söz konusu değil" dedi. Ercan ayrıca, depremler için güçlü yapılar gerektiğini vurgularken, bunun için de güçlü bir ekonominin şart olduğunu ifade etti. Depremlerin özellikle yoksul ülkelerde büyük afetlere dönüştüğünü belirtti.

Afrika’nın kaktırma hızına dikkat!

Ercan, Ege Yayı boyunca Afrika’nın kaktırma hızının arttığına dikkat çekerek, Girit-Rodos-Fethiye kuşağında ve Teke Yarımadası'ndan Çanakkale’ye kadar olan bölgede depreşmelerin yer kırılmasını zorladığını söyledi. Ancak bu hareketlilik, İstanbul için acil bir uyarı anlamına gelmiyor.