Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, Efeler Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan resmi törenlerin ardından Efeler Belediyesi’nin hazırladığı çeşitli programlar ile kutlamalar devam etti. Etkinlikler, Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Fotoğraflarla Efeler” sergisiyle başladı. Milli Aydın Bankası’nda gerçekleştirilen sergide, 1922 sonrasındaki Aydın’ı anlatan eski fotoğraflar katılımcıların ilgisine sunuldu. Aydın Eski Eserler Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır’ın yaptığı açılış konuşmasında, serginin Aydın’ın tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirtti. Serginin ardından, katılımcılar fotoğrafları inceleyerek Aydın’ın tarihini keşfetti.

Yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı

Akşam saatlerinde, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen fener alayı kutlamaların doruk noktasını oluşturdu. Taş Köprü’den başlayan yürüyüşte, vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen fener alayına atlı spor kulübü, araç ve motor grupları da katılım gösterdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Aydın’ın kurtuluşu büyük bir coşkuyla kutlandı.

Efeler Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, kurtuluşun 102. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerin gün boyu devam ettiğini ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alayı ile bu anlamlı günü taçlandırdıklarını ifade etti. Altıntaş, "Sabah saatlerinden itibaren çeşitli etkinliklerle kutlamalarımıza başladık. Kurtuluşumuzun 102. yılı tüm Efeler halkına kutlu olsun." diyerek günün anlam ve önemini vurguladı.

Büyük bir coşkuyla gerçekleşen kutlamalar, Aydın halkı tarafından yoğun katılımla desteklenirken, 7 Eylül ruhu kentte bir kez daha canlandırıldı.