Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, gençlerin eğitim yolculuklarına destek olmak amacıyla çeşitli projelere imza atıyor. Belediye bünyesinde açılan Kitap Kafeler, artık sadece sessiz çalışma alanları olmanın ötesine geçiyor ve öğrencilere soru çözümü desteği sunuyor. Başkan Yetişkin, bu projelerin eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve gençlerin daha sağlam adımlarla geleceğe ilerlemesine yardımcı olma amacını taşıdığını belirtti.

Kitap kafeler öğrencilere destek oluyor

Efeler'deki Kitap Kafeler, öğrencilerin sessiz bir ortamda ders çalışabilecekleri, aynı zamanda sorularını çözebilecekleri alanlar sunuyor. Başkan Yetişkin, bu kafelerde eğitim süreçlerini daha verimli hale getirecek çeşitli etkinlikler ve desteklerin başladığını duyurdu. "Eğitim, her bireyin hakkıdır" diyen Yetişkin, Efeler’deki öğrencilerin eğitim yolculuklarında daha güçlü bir destek almalarını amaçladıklarını ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliği için büyük adım

Başkan Yetişkin, "Kitap Kafelerimiz, öğrencilerimize sadece bir çalışma ortamı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda onların akademik başarılarını artıracak etkinlikler de sağlayacak" diyerek, bu projelerin Efeler'de eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğini vurguladı.