Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tarım sektöründeki üreticilere verdiği destekle dikkat çekmeye devam ediyor. Başkan Yetişkin, özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanılan arazi yollarının iyileştirilmesi amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bu çabaların odağında, yaklaşan zeytin hasat sezonu öncesinde üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve yakıt maliyetlerini azaltmak yer alıyor.

Üreticilere güvenli ve konforlu bir ulaşım

Son olarak, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuloğullar Mahallesi'nde önemli bir çalışmayı tamamladı. Greyder ve diğer iş makineleri kullanarak tarım arazilerinin yollarında bakım ve onarım yapan ekipler, zeytin üreticilerinin hasat döneminde karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmek için titizlikle çalıştı. Bu iyileştirme çalışmaları sayesinde, üreticiler daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.

“Belediyenin desteği hayati öneme sahip”

Kuloğullar Mahallesi'nin sakinleri ve zeytin üreticileri, arazi yollarındaki düzenlemenin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkür etti. Üreticiler, bu tür desteklerin zeytin sektörüne büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, Efeler Belediyesi'nin kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.