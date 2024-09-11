Harmonyerp Ceo’su Güneş “Erp, Verimlilikte Devrim Yaratıyor”

Dijital dönüşümün hızlandığını belirten HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, ERP yazılımlarının yapay zeka ve makine öğrenimi ile dönüşüm yaşayacağını söyledi. Güneş, “ERP yazılımlarının geleceğinde yapay zeka ve makine öğrenimi önemli bir yer tutacak. Bu teknolojiler, veri analizi ve tahminleme süreçlerini daha akıllı hale getirerek karar destek sistemlerini güçlendirecek. Nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri analitiği ile ERP sistemleri daha öngörülü ve proaktif bir yapıya bürünecek. ERP sistemleri, tüm veri kaynaklarını doğru şekilde koordine ederek üretim süreçlerini maliyet ve verimlilik açısından optimize edecek” dedi.

“Kârlılıkta %300 artış”

ERP sistemlerinin sunduğu avantajları anlatan Güneş, HarmonyERP kullanan firmaların büyük kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti: “ERP kullanımı ile sistem ve süreç verimliliği, risk yönetimi, maliyet, kârlılık ve etkili planlama gibi konularda önemli kazançlar sağlanıyor. HarmonyERP kullanan bir firmamız, ürün bazlı maliyet ve kârlılık takibi sayesinde kârlılığını %300 artırdı. Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde, zararına satılan ürünler tespit edilerek, kârlılığı yüksek ürünlere odaklanıldı ve ek bir yatırım yapmadan kâr artışı sağlandı. Ayrıca, detaylı stok sayımı ve stok çevrim hızı analizlerimiz sayesinde stok çevrim hızında %100’e varan iyileşmeler sağlayan müşterilerimiz oldu. Üretim verimliliğinde de %50’ye varan iyileşmeler elde edilebiliyor.”

HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, ERP yazılımlarının yapay zeka, IoT ve büyük veri analitiği ile güçlenerek şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Yapay zeka destekli ERP çözümleri, veri odaklı stratejilerle şirketlerin kârlılığını ve verimliliğini artırmada önemli bir rol oynadığını aktardı.