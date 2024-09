TFF 3. Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Kırşehir FSK ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da gol bulamazken, karşılaşmada sert geçen anlar yaşandı ve bazı oyuncular sarı kart gördü. Karşıyaka'da Kadir Bakırtaş sarı kart alırken, Kırşehir FSK'da ise Can, Hüseyin Can, Ahmet Can ve kaleci Gökhan sarı kartla cezalandırıldı.

Hakemler: Mertcan Erölmez, Vedat Güneş, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Kadir, Ali Sinan (Metin dk. 78), Hakan Barış (Sefa dk. 60), Mert (Erdal dk. 78), Cenk Ahmet, İshak, Enes

Kırşehir FSK: Gökhan, Emre Can, Abbas (Oğuzhan dk. 80), Ömer, Egemen, Can (Caner Çolak dk. 73), Hüseyin Yunus Emre dk. 86), Muzaffer, Furkan, Ahmet Can, Mehmet

Sarı kartlar: Can, Hüseyin Can, Ahmet Can, Gökhan (Kırşehir FSK), Kadir Bakırtaş (Karşıyaka)