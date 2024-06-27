Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kurumuş otların bulunduğu ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riski taşıyan boş arsaları titizlikle inceliyor.

Belediyenin ilçe sokaklarında gerçekleştirdiği keşifler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda belirlenen arsalar detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen arsaların sahiplerine, temizlenmesi için 10 gün süre tanıyan tebligatlar gönderiyor. Kendi imkanlarıyla arsalarını temizleyemeyenler için Efeler Belediyesi, söz konusu arsalara hizmet bedeli karşılığında müdahale ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim en öncelikli görevimizdir. Efeler Belediyesi olarak yangın risklerine karşı aktif bir şekilde önlem alıyoruz. Amacımız, ilçemizde yangınların önüne geçmek ve halkımızın güven içinde yaşamasını sağlamak. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve belediyemizle iş birliği yapmaya davet ediyorum" dedi.