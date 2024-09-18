Let’s Do It Türkiye Aydın İl Temsilcisi Muhsin Bekir Altınkalem öncülüğünde gerçekleşecek bu anlamlı etkinlik, çevre temizliği konusunda farkındalığı artırmayı ve doğaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Efeler Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tüm Efeler halkını bu küresel hareketin bir parçası olmaya davet ederek, çevre temizliğinin önemini vurguladı. Yetişkin, “Doğamızı ve çevremizi korumak, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miraslardan biridir” diyerek bu anlamlı etkinliğin önemine dikkat çekti.

Düzenlenecek olan temizlik etkinliği, halkın katılımını teşvik ederek daha temiz bir dünya için büyük bir adım atmayı amaçlıyor. Hem doğayı korumak hem de toplumsal bilinç oluşturmak adına tüm vatandaşlar etkinliğe davet ediliyor.