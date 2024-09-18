Karşıyaka Spor Kulübü, bu sezon futboldan voleybola tüm branşlarda iddialı kadrolar kurarak önemli hedeflerle yola çıktı. Kulüp Başkanı İlker Ergüllü, yaptığı açıklamada, tribünleri doldurmak ve kombine satışlarını artırmak için taraftara seslendi. Futbol, basketbol ve voleybol gibi alanlarda şampiyonluk parolasıyla ilerleyen İzmir temsilcisinde, Başkan Ergüllü taraftar desteğinin kritik olduğuna vurgu yaptı.

"Üzerimize düşeni yaptık, şimdi sıra taraftarda"

Karşıyaka'nın bu sezon hem TFF 3. Lig'de hem de basketbol ve voleybolda önemli başarılar hedeflediğini belirten İlker Ergüllü, kulüp olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Ergüllü, "Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta iki haftayı 4 puanla tamamladık, basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne çok iddialı transferlerle hazırlandık. Kadın voleybolunda da Sultanlar Ligi'ne dönüş hedefimiz var. Şimdi sıra taraftarımızda. Elazığ FK ile pazar günü oynayacağımız maçta tribünleri dolduracaklarına inanıyoruz" dedi.

Sabit gelir ve sponsorsuz iddialı kadrolar

Yaz döneminde, kulübün sabit gelir ve sponsor desteği olmadan önemli transferler yaptıklarını hatırlatan Ergüllü, taraftarlardan bekledikleri desteği şu sözlerle dile getirdi: "Taraftarımız bizden iddialı transferler istedi, hatta eleştiriler aldık. Ancak tüm branşlarda kendi katkımızla beklentilerini karşılayacak kadrolar kurduk. Artık eleştiri zamanı değil, tribünlerde yanımızda olma zamanı. Taraftarımızın desteğiyle hedefe ulaşacağız."

Bursaspor'un rekoru, Karşıyaka’nın hedefi

İlker Ergüllü, futboldaki rakiplerden Bursaspor’un geçen hafta 41 bin 300 biletli seyirciyle 3. Lig’de rekor kırdığını hatırlatarak, Karşıyaka taraftarını da bu başarıya ortak olmaya davet etti. Ergüllü, "Rakiplerimizin hem tribün hem siyasi desteğini görüyoruz. Biz de iyi günde, kötü günde birlik olmalıyız" diye ekledi.

Karşıyaka taraftarına çağrı: Kombineler satışta

Başkan Ergüllü, basketbol maçları için satışa çıkarılan kombinelere de yoğun ilgi beklediklerini belirterek, taraftar desteğinin tüm branşlarda kritik olduğunu vurguladı. "Hedefe giden yolu yine taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz" diyen Ergüllü, Karşıyaka camiasını tribünlerde bir araya gelmeye çağırdı.

Bu sezon Karşıyaka'nın futbol, basketbol ve voleybolda iddialı hedeflere ulaşması, taraftar desteğiyle mümkün olacak. Kombine satışlarına gösterilecek ilgi ve maçlarda tribünlerin dolması, kulübün başarısına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.