Efeler Belediyesi, kentin yöresel mutfağını vatandaşlarla buluşturmak için Menderes Parkı’nda bulunan restoranında yöresel yemekleri hafta içi her gün sunmaya başladı.

Haftanın yöresel menüleri

Efeler Belediyesi’nin Menderes Parkı Restoranı, her gün farklı bir yöresel lezzet sunarak vatandaşlara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Menüde Pazartesi günleri ‘kırlı kızartması’, Salı günleri ‘yuvarlama’, Çarşamba günleri ‘paşa böreği’, Perşembe günleri ‘keşkek’ ve Cuma günleri ‘kuzu etli şevketi bostan’ gibi geleneksel yemekler yer alıyor. Restoran, bu lezzetleri samimi bir ortamda, uygun fiyatlarla sunarak Efeler halkının beğenisini kazanıyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Restoranın sunduğu geleneksel yemeklerden memnun kalan vatandaşlar, Efeler Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Yetişkin'in açıklamaları

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Menderes Parkı Restoranı’nda sunulan yöresel yemekler hakkında yaptığı açıklamada, “Efeler Belediyesi olarak kültürel mirasımızı yaşatmak ve halkımızla buluşturmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yöresel yemeklerimiz, geçmişten günümüze taşınan birer hazine niteliğinde. Bu lezzetleri vatandaşlarımızla buluşturarak, hem kültürel zenginliklerimizi tanıtmayı hem de gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Halkımızın bu hizmetten memnun olması bizi çok mutlu ediyor” dedi.