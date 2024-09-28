Seferihisar, geçtiğimiz günlerde çocukların doğayla ve kültürel mirasla tanıştığı bir festivale ev sahipliği yaptı. Cittaslow Sunday etkinlikleri kapsamında düzenlenen Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali, saat 12.00’de açılış ve kayıt süreciyle başladı. Renkli atölyeler ve etkinliklerle dolu festival, çocukların katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

Atölyelerle dolu bir gün

Festival kapsamında "Çocuk Hakları Atölyesi", "Kültürel Miras Atölyesi", "Ekoloji ve Doğa Atölyesi", "Geçmişten Geleceğe Astronomi" ve "Yaratıcı Drama ve Dans Atölyesi" gibi birçok farklı konuda etkinlikler gerçekleştirildi. Her yaş grubuna hitap eden bu atölyeler, çocukların doğayla, sanatla ve bilimle daha yakından tanışmasını sağlarken, kültürel mirası da deneyimleme fırsatı sundu.

Ekoloji ve kültüre vurgu

Seferihisar Belediyesi ile Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, ekoloji ve kültür konularına vurgu yaparak çocuklarda farkındalık yaratmayı hedefledi. Atölyelerin yanı sıra çeşitli performanslar da etkinlikte yer aldı, çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Festival saat 17.00’deki kapanış yürüyüşü ile sona erdi.

Başkan Yetişkin’den önemli mesajlar

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, festivalin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın doğa ve kültürle iç içe, eğlenerek öğrendiği bir gün yaşatmak bizler için çok değerliydi. Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali, onların dünyasında doğa sevgisini ve kültürel farkındalığı pekiştiren bir etkinlik oldu. Seferihisar'ın değerlerini genç nesillere aktarmaya ve onları bilinçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.