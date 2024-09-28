Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında Umurlu Mahallesi’nde fiziksel engeli bulunan iki vatandaşın yaşadığı bölgeye öncelik verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, tekerlekli sandalye kullanan bireyler artık evlerinden dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor. Özellikle toprak yolda yaşanan zorlukların giderilmesi, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağladı.

"Yaşamımız Güzelleşti"

20 yaşındaki oğlunu önceden dışarı çıkarmakta zorluk yaşadığını belirten Baba Bünyamin Aslan, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yolun düzelmesiyle yaşam kalitemiz yükseldi. Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür ederim” dedi. Aslan, önceden bozuk yol nedeniyle oğlunu sırtında taşımak zorunda kaldığını ifade etti.

Başkan Yetişkin'den Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin mahalle, cadde ve sokaklarını adım adım gezen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sadece temel hizmetlerle yetinmeyerek sosyal belediyecilik anlayışına da önem verdiğini belirtti. Yetişkin, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek, onların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları öncelik sırasına aldıklarını vurguladı.

Engelli Rampası ile Kolay Ulaşım

Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Karaoğlan, akülü sandalyesiyle evinden çıkmakta yaşadığı sorunların yapılan çalışmalarla sona erdiğini belirtti. Eşi Emir Karaoğlan, “Eskiden eşimi dışarı çıkarmak için büyük zorluklar yaşıyordum, şimdi ise engelli rampası sayesinde rahatça evden çıkabiliyor” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Muhtar Yengi: “Başkan Yetişkin, Mahallemizin Yanında”

Umurlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yengi de, Başkan Yetişkin’in sık sık mahalleyi ziyaret ettiğini ve mahalle sakinlerinin sorunlarına yakından ilgilendiğini belirtti. Yengi, “Önceki başkanlara ulaşmak bile zordu, ancak Başkan Yetişkin sık sık gelip ihtiyaçlarımızı yerinde görüyor” dedi.