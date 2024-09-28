İzmir'in Torbalı ilçesinde, 18 günlük evli olan Özge Hançer Girgiç (32), eşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Olay, 26 Eylül akşamı yaşandı. İşten eve dönen Hakan Girgiç, eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Girgiç'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Özge Hançer Girgiç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay şüpheli ölüm olarak kaydedildi

Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, cinayet veya ani sağlık sorunları ihtimalleri üzerinde duruluyor. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi ve dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Talihsiz kadının kesin ölüm sebebini belirlemek için başlatılan soruşturma devam ediyor.