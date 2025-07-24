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Böcek, yaklaşık 10 gün önce de benzer bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

Cezaevi aracıyla getirilen Böcek’in kontrolleri hastanenin B Blok’unda yapıldı. Sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin hastane ortamında devam ettiği belirtildi.

5 Temmuz'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muhittin Böcek, geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

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