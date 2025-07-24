Antalya’da tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Böcek’in durumu kontrol altına alındı.
Tutukluluk Süreci ve İlk Müdahale
5 Temmuz'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muhittin Böcek, geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
Cezaevinde rahatsızlanan Böcek, Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu revirine başvurdu. İlk değerlendirmeler sonrasında Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastaneye Güvenlik Altında Sevk Edildi
Cezaevi aracıyla getirilen Böcek’in kontrolleri hastanenin B Blok’unda yapıldı. Sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin hastane ortamında devam ettiği belirtildi.
10 Gün Önce de Rahatsızlanmıştı
Böcek, yaklaşık 10 gün önce de benzer bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.