Uluslararası Zurnazen Festivali, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Bodrum Kalesi'nde ünlü sanatçı Kubat'ın konseriyle başlayacak.
Festivalin programı
Festivalin ikinci günü, 27 Ağustos 2024'te Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman performans sergileyecek. Üçüncü gün, 28 Ağustos 2024'te Milas Atapark'ta ses sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos 2024'te Fethiye Beşkaza Meydanı'nda şarkıcı Suzan Kardeş'in konseriyle yapılacak.
Katılım ve organizasyon
- Uluslararası Zurnazen Festivali'nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu ise Berkay Tulumbacı üstlenecek. Festivalde Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1 olmak üzere toplam 11 zurna sanatçısı yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalin, bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz