Efeler Belediyesi, ilçe genelinde risk taşıyan binaların yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi’nde riskli olduğu tespit edilen bir bina ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Kontrollü yıkım gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzmanların gözetiminde gerçekleştirilen yıkım sırasında, çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri aldı. Bina çevresinde işaretlemeler yapılırken, bölgeye giriş-çıkışlar da kontrollü olarak kısıtlandı. Yıkım sürecinin dikkat ve titizlikle yürütüldüğünü belirten yetkililer, çalışmaların riskli yapıların oluşturabileceği muhtemel tehlikeleri önlemek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Daha güvenli yaşam alanları hedefleniyor

Yıkım işleminin ardından, bölgedeki diğer riskli yapıların tespiti için de çalışmalar sürdürülecek. Efeler Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen bu faaliyetlerle daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.