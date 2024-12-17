Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli Yerleşkesi bölgesinde kafe ve işletmeleri denetledi.

Hijyen ve Kalite Denetimi

Denetimlerde, işletmelerin hijyen standartlarına uygunlukları, çalışanların kişisel hijyen durumu, ürünlerin saklama koşulları ve yasal evrakların uygunluğu titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri, özellikle işletmelerin temizlik düzeyini ve gıda güvenliğini değerlendirirken, bazı işletmelerin kurallara yeterince riayet etmediğini tespit etti.

Eksiklikler Giderildi, Eğitim Verildi

Ekipler, eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu ve doğru temizlik yöntemleri, gıda güvenliği, hijyen ve yasal evraklar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Zabıta ekiplerinin yerinde yaptığı eğitimler, işletme sahiplerinin standartlara uyum sağlamalarını kolaylaştırdı.

Vatandaşlar Denetimlerden Memnun

İş yeri denetimlerinin ardından yapılan açıklamada, İsabeyli bölgesindeki vatandaşlar, daha kaliteli hizmet almak için bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların sıklaştırılmasını talep eden vatandaşlar, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet almanın kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Nazilli Belediyesi'nin yaptığı bu denetimler, halk sağlığını ön planda tutarak, ilçedeki işletmelerin daha kaliteli hizmet sunmasına katkı sağlıyor. Ekipler, denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve halkın güvenliğini koruyacak şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.