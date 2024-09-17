Efeler Belediyesi, 12-25 yaş arası gençler için ücretsiz müzik kursları düzenliyor. Gitar, bağlama, keman ve piyano derslerinin verileceği kurslar, yetenekli gençleri keşfetmek ve sanatsal kariyerlerine ilk adımı atmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Başvuru tarihleri ve seçmeler

Başvuru Süreci: 23 Eylül - 4 Ekim

Seçmeler: 6 Ekim, Efeler Belediyesi Müzik Akademisi

Başvurular kontenjanla sınırlı olup, seçmeler sonucunda başarılı olan kursiyerler yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Başvuru yeri: Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Efeler Belediyesi Müzik Akademisi.

Halk oyunları kursları

Efeler Belediyesi, 14-17 yaş ve 18 yaş üzeri gruplar için halk oyunları kursları düzenliyor. Bu kurslar, kültürel mirasın yaşatılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başvuru tarihleri ve kurs yerleri

Başvuru Süreci: 16 Eylül - 27 Eylül

Kurs Yerleri: Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Efeler Çok Amaçlı Salon

Tiyatro seçmeleri

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), 16 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında tiyatro seçmeleri düzenliyor. 18 yaşını doldurmuş sanat tutkunları, seçmelere katılarak sahne deneyimi kazanma şansını elde edecek.

Başvuru yerleri: Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.

Başkan Yetişkin'den çağrı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bu kursların gençler ve halk için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Bu kurslar, gençlerimizin ve halkımızın sanatsal becerilerini geliştirmelerine ve kültürel değerlerimizi yaşatmalarına imkan tanıyacak” dedi. Başkan Yetişkin, tüm vatandaşları ve genç yetenekleri bu fırsatları değerlendirmeye çağırdı.