Efeler Belediyesi, 12-25 yaş arası gençler için ücretsiz müzik kursları düzenliyor. Gitar, bağlama, keman ve piyano derslerinin verileceği kurslar, yetenekli gençleri keşfetmek ve sanatsal kariyerlerine ilk adımı atmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor.
Başvuru tarihleri ve seçmeler
- Başvuru Süreci: 23 Eylül - 4 Ekim
- Seçmeler: 6 Ekim, Efeler Belediyesi Müzik Akademisi
Başvurular kontenjanla sınırlı olup, seçmeler sonucunda başarılı olan kursiyerler yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.
Başvuru yeri: Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Efeler Belediyesi Müzik Akademisi.
Halk oyunları kursları
Efeler Belediyesi, 14-17 yaş ve 18 yaş üzeri gruplar için halk oyunları kursları düzenliyor. Bu kurslar, kültürel mirasın yaşatılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Başvuru tarihleri ve kurs yerleri
- Başvuru Süreci: 16 Eylül - 27 Eylül
- Kurs Yerleri: Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Efeler Çok Amaçlı Salon
Tiyatro seçmeleri
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), 16 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında tiyatro seçmeleri düzenliyor. 18 yaşını doldurmuş sanat tutkunları, seçmelere katılarak sahne deneyimi kazanma şansını elde edecek.
Başvuru yerleri: Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.
Başkan Yetişkin'den çağrı
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bu kursların gençler ve halk için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Bu kurslar, gençlerimizin ve halkımızın sanatsal becerilerini geliştirmelerine ve kültürel değerlerimizi yaşatmalarına imkan tanıyacak” dedi. Başkan Yetişkin, tüm vatandaşları ve genç yetenekleri bu fırsatları değerlendirmeye çağırdı.