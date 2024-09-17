Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, sürücünün büyük bir şans eseri yara almadan kurtulmasıyla sonuçlandı. Kötekli Kavşağı'nda gerçekleşen olayda, kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak takla attı.

Kaza anı ve sonrası

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kötekli Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 M 1140 plakalı otomobil, Marmaris yönünden Menteşe'ye doğru seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, elektrik direğine çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Olay yeri müdahalesi

Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin düzenli bir şekilde akmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Trafik durumu

Kazanın ardından Kötekli Kavşağı’nda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.