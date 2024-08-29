Bornova'nın kültür ve sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, 2014 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Modern tasarımı ve geniş etkinlik alanlarıyla dikkat çeken bu merkez, çeşitli kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler için ideal bir mekan sunuyor.

Merkezde neler var?

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, çok amaçlı kullanım imkanı sağlayan çeşitli salonlarla donatılmış. Merkez, ziyaretçilere hem kapalı hem de açık hava etkinlikleri düzenleme fırsatı sunuyor. İşte merkezin sunduğu olanaklar:

Zemin Kat: Bu katta, 60 kişilik çok amaçlı bir salon, 30 kişilik bir seminer odası ve 12'şer kişilik iki toplantı odası bulunuyor. Bu alanlar, küçük grup toplantıları ve seminerler için uygun.

Birinci Kat: 232 kişilik bir kongre ve tiyatro salonu, iki adet 20 kişilik kurs odası ve 40 kişilik bir dil kursu bu katta yer alıyor. Bu alanlar, daha büyük etkinlikler ve kurslar için ideal.

İkinci Kat: 168 kişilik bir kongre ve tiyatro salonunun yanı sıra, iki adet yemek kültürleri odası bulunuyor. Yemek kültürleri odaları, çeşitli yemek atölyeleri ve etkinlikler için tasarlanmış.

Teras Katı: 345 metrekarelik bir fuaye alanı ile 414 kişilik açık hava tiyatrosu bu katta bulunuyor. Açık hava tiyatrosu, özellikle yaz aylarında açık hava etkinlikleri ve konserler için harika bir mekan sunuyor.

Kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, sadece toplantı ve kongreler için değil, aynı zamanda çeşitli kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler için de bir merkez olarak hizmet veriyor. Tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve çeşitli atölye çalışmaları, merkezin sunduğu olanaklar arasında yer alıyor.a

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, modern yapısı ve geniş etkinlik alanlarıyla Bornova’nın kültürel yaşamına büyük katkı sağlıyor. Ziyaretçiler, bu merkezde çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlere katılabilir, kültürel deneyimlerini zenginleştirebilirler. Merkezin farklı katlarında sunulan olanaklar, her türden etkinlik ve topluluğa hitap edecek şekilde tasarlanmış.

Eğer Bornova'da kültürel bir etkinlik arayışındaysanız veya sadece güzel bir zaman geçirmek istiyorsanız, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Adres ve ulaşım bilgileri

Adres: Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, 2. Anafartalar Caddesi, Altındağ Mahallesi, Bornova, İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır?

1. İzmir Şehir Merkezinden:

Araçla: İzmir şehir merkezinden Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’ne araçla gitmek oldukça kolay. Şehir merkezinden Bornova yönüne doğru D.E.Ü. Hastanesi yönünden devam edin. Ardından Anafartalar Caddesi'ni takip ederek merkeze ulaşabilirsiniz. Park yeri genellikle merkez çevresinde mevcuttur.

Toplu Taşıma ile: İzmir’in toplu taşıma ağıyla da merkeze ulaşabilirsiniz. İzmir Metro'sunun M2 hattını kullanarak Bornova istasyonunda inebilir, ardından merkeze yaklaşık 15-20 dakika yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca, şehir içi otobüslerle de Bornova yönüne gidebilir, merkeze yakın bir durakta inebilirsiniz.

2. İzmir Adnan Menderes Havalimanından:

Araçla: Havalimanından merkeze araçla yaklaşık 30 dakika süren bir yolculuk yapabilirsiniz. Havalimanı çıkışından doğrudan Ege Üniversitesi yönüne devam edin, ardından Bornova'ya doğru ilerleyin ve Anafartalar Caddesi’ni takip edin.

Toplu Taşıma ile: Havalimanından İzban tren hattına binerek Alsancak istasyonuna gidin. Buradan metroya geçerek M2 hattını kullanarak Bornova istasyonunda inebilirsiniz. Metrodan çıktıktan sonra merkez yürüyüş mesafesindedir.

Yardımcı bilgiler

Merkez genellikle hafta içi ve hafta sonu açık olup, çeşitli etkinlik ve programlara ev sahipliği yapmaktadır. Etkinlik programını ve ziyaret saatlerini önceden kontrol etmek faydalı olabilir.

Merkezin çevresinde çeşitli kafe ve restoranlar bulunur, böylece ziyaretiniz sırasında bir şeyler atıştırmak isterseniz kolayca bulabilirsiniz.