Sunucu ve showman Doğukan Alsay'ın sunumuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan ünlü tiyatral gösteri "Destanların Dansı" sahnelenecek. Bu özel gösteri, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda izleyiciyle buluşacak.

"Destanların Dansı", izleyicilere tarih ve kültür dolu bir yolculuk sunacak. Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin'den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar uzanan geniş bir yelpazeyle sahnelenen gösteri, destanlardan kahramanlara, ozanlardan şairlere, acılardan zaferlere ve Anadolu'nun ortak bağlarına değiniyor. Bu etkileyici performans, Türk toplumlarının binlerce yıllık tarihini ve kültürel zenginliklerini müzik, dans ve tiyatro gibi gösteri sanatlarının en etkili metotlarıyla harmanlayarak sunacak.

Başkan Yetişkin'den tüm vatandaşlara davet

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe davet ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Hep birlikte bu coşkuyu yaşamak ve bir kez daha bağımsızlık mücadelesinin gururunu hissetmek için tüm halkımızı Atatürk Kent Meydanı’na bekliyoruz" diye konuştu.